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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Minik asker üniformasıyla paşaya selam durdu Haberi

Minik asker üniformasıyla paşaya selam durdu Haberi

-Minik çocuğun paşaya selam vermesi

General Karahisar Forma 

--Vali Mustafa Tutulmaz ve Minik çocukların fotoğraf çekilmesinden detay
--Çocuğun protokolde oturmasından detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sırasında asker üniformasıyla protokolde oturan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, kendisine selam duran minik çocuğa ayağa kalkarak asker selamıyla karşılık verdi. Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Binlerce vatandaşın katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Geç saatlere kadar devam eden anma etkinliklerinde asker elbisesiyle sahneye çıkan çocuk burada bir süre Türk bayrağı salladı. Daha sonra solistin yönlendirmesi ile protokolde oturan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan’ın yanına giden minik çocuk, burada Şan’a asker selamı verdi. Tuğgeneral Şan da ayağa kalkarak miniğin selamına karşılık verdi ve çocuğu yanağından öptü. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanına giden minik, burada Vali Tutulmaz ile fotoğraf çektirdi. Tutulmaz’ın yanına oturan minik, program boyunca elinde Türk bayrağıyla etkinlikleri izledi. Öte yandan Vali Tutulmaz ve Tuğgeneral Özdemir Şan’ın minikle yakından ilgilenmesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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