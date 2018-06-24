Minibüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti İzle

-kaza anı

-Bağırış sesleri

-Hayatını kaybeden Mustafa Atan'ın fotoğrafı

-Ağır yaralı Kübra Çırak'ın fotoğrafı



( TRABZON )- Trabzon'un Arsin ilçesinde dün bir yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan böyle çarptı- Kazada, minibüste bulunan bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı TRABZON



- Trabzon’un Arsin ilçesinde dün bir yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, minibüsün ön kısmında oturan yolcunun cep telefonu kamerasına sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada saniye saniye yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni'nin kullandığı 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, yolda seyrederken yol kenarında duran 34 UZ 1567 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazada sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Ersin Özler ve Ahmet Samanlı yaralandı. Yaralılardan minibüsün ön bölümünde oturan Mustafa Atan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anında minibüsün ön kısmında oturan Kübra Çırak ise ağır yaralandı. Çırak’ın kaza anında cep telefonu kamerası ile canlı yayın yaptığı ve kazanın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı gözlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

