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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi - BİTLİS

Minibüsün şarampole devrilmesi - 10 kişinin cenazesi defnedildi - BİTLİS

- Bediüzzaman Ulu Camisinde Kuran - ı Kerim okuyan cemaat - Cenazelerin camiye getirilmesi - Camide cenaze namazı kılınması - Araçlara taşınan cenazeler - Cenazelerin Gayda mezarlığına getirilmesi - Cenazelerin toprağa verilmesi - Vali Oktay Çağatay'ın Gayda Mezarlığına gelişi Bitlis 'te minibüsün şarampole devrilmesi - Kazada hayatını kaybeden 6'sı çocuk 10 kişinin cenazesi Hizan ilçesinde defnedildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6'sı çocuk 10 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Osman Sabri (81), Gülnaz (75), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16), ile Kenan (34), Senem (15), Mert (17) ve Büşranur Atik'in (2) cenazesi Hizan Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bediüzzaman Ulu Camisine getirildi.
İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından araçlara taşınan cenazeler, Gayda Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazelerin mezarlığa götürüldüğü sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu.Cenaze törenine, kazada yaşamını yitirenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bitlis 'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

General Cenaze Cenaze Namazı Araç Konvoyu 

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