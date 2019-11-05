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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüsün kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı - ANTALYA

Minibüsün kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı - ANTALYA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının aracın yanına gelerek benzin dökmesi - Dökülen benzinin yanması - İtfaiye ekiplerinin aracı söndürme çalışmaları Antalya 'da minibüsün kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir minibüsün kundaklanma anının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle'de fırın işleten Garip Ergin'in iş yerinin önünde park halinde bulunan minibüsü, 21 Ekim'de benzin dökülerek yakıldı.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan olayın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.Görüntülerde, maskeli bir kişinin aracı birçok kez yakmaya çalışması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Benzin 

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