Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada İzle

Minibüsün ilerlemesi

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Kapısından sarkan yolcular

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kapıdan sarkıp ayaklarını yere sürterek yolculuk yaptılar- Ümraniye'de bu kadarına da pes dedirten görüntü İSTANBUL

- Ümraniye’de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç yolcu kapıdan sarkarak yolculuk etti. Yolcular hayatlarını hiçe sayarak ve ayakların neredeyse yere sürterek yolculuk yaparken, sürücü ise minibüsünün tıka basa dolu olmasına aldırmadan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Maltepe'de liseli bir kızın minibüsten düşüp ölümden dönmesi hafızalarda yerini korurken, Ümraniye'de çekilen görüntü bu kadarına pes dedirtti.Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi’nde de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu hatlı minibüsteki birkaç kişi, kapıdan sarkarak yolculuk etti. Can güvenliklerini hiçe sayarak kapıdan sarkan yolcular görenleri şaşkına çevirdi. Minibüs şoförü ise aracın tıka basa yolcu dolu olmasına aldırmadan yolda ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan anlar trafikte paniğe sebep oldu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yolda seyir halindeki minibüsün kapısında sarkan birkaç yolcu tehlikeli şekilde yolculuk ediyor . Bazıları ise ayaklarını neredeyse yere sürtüyor. (EY
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yatak Odasında Dehşet!Yatak Odasında Dehşet!
Mavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya ÇıktıMavi Listedeki Teröristin Hain Planı Ortaya Çıktı
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı