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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı 6 kişilik aile ölümden döndü Haberi

Minibüsün içinde yakılan piknik tüpü alev aldı 6 kişilik aile ölümden döndü Haberi

Yanan minibüs

Şili 

-Yangına neden olan piknik tüpleri
-Minibüsten detaylar
-Ailenin ambulansa alınması
-Yangını söndüren itfaiye ekipleri
-Detaylar

( KARAMAN )- Karaman'da minibüsün içinde ısınmak için yakılan piknik tüpünün alması sonucu çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden dönerken, alevlere müdahale eden 1 kişi yaralandı-Minibüs yangın sonrası hurdaya döndü KARAMAN

- Karaman’da minibüsün içinde yakılan piknik tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında minibüsün içinde bulunan 4'ü çocuk 6 kişilik aile ölümden döndü. Yangında minibüsü suyla söndürmeye çalışan 1 kişi yaralandı. Yangın, saat 11.30 sıralarında İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otopark içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geceyi otelde geçiren 6 kişilik aile, daha sonra otoparka park ettikleri 01 EMM 72 plakalı minibüsün yanına geldi. Minibüse binen aile havanın soğuk olması nedeniyle minibüs içerisindeki piknik tüpünü yakarak ısınmak isteyince tüp biranda alev aldı. Aile kendini dışarıya atarak canını zor kurtarırken, minibüs alev topuna döndü. Yanan minibüsü suyla söndürmeye çalışan Adem Ö.’nün elleri yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, minibüs tamamen yanarak demir yığınına döndü. Elleri yanan Adem Ö. ise olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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