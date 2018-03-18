Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Minibüsün içinde bir kişi ölü bulundu - İSTANBUL Haberi

Minibüsün içinde bir kişi ölü bulundu - İSTANBUL Haberi

- Park halindeki minibüsten detaylar - Olay yerinde yapılan incelemeler Minibüsün içinde bir kişi ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki minibüsün içerisinde bir kişi ölü bulundu.Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde park halindeki bir minibüsün içerisinde, yoldan geçen vatandaş hareketsiz halde birini gördü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.Sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri, hayatı kaybeden kişinin isminin Harun Akdoğan (25) olduğunu belirledi.Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Akdoğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı