Minibüsün içinde bir kişi ölü bulundu - İSTANBUL Haberi
- Park halindeki minibüsten detaylar - Olay yerinde yapılan incelemeler Minibüsün içinde bir kişi ölü bulunduİSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki minibüsün içerisinde bir kişi ölü bulundu.Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde park halindeki bir minibüsün içerisinde, yoldan geçen vatandaş hareketsiz halde birini gördü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.Sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri, hayatı kaybeden kişinin isminin Harun Akdoğan (25) olduğunu belirledi.Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Akdoğan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.