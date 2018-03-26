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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket kaçak sigara çıktı İzle

Minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket kaçak sigara çıktı İzle

Kaçak sigara bulunan araç

Kaçak Bild Gizli Bölme Sigara Kaçak Sigara 

-Sigaraların torbalara konulması
-Sigaralar
-Minibüsteki gizli bölme

( OSMANİYE - HD) OSMANİYE

- Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E 90 karayolu Kadirli gişeleri girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine M.B. (28) idaresindeki 35 T 1868 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sürücü M.B'nin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(RSL-
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