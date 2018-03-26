Minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket kaçak sigara çıktı

-Sigaraların torbalara konulması

-Sigaralar

-Minibüsteki gizli bölme



( OSMANİYE - HD) OSMANİYE



- Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinden 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E 90 karayolu Kadirli gişeleri girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine M.B. (28) idaresindeki 35 T 1868 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sürücü M.B'nin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(RSL-

