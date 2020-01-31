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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Minibüsün freni patladı, yolcular teker teker atladı... O anlar kamerada İzle

Minibüsün freni patladı, yolcular teker teker atladı... O anlar kamerada İzle

- Kaza anı

Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

-- Kaza sonrası olay yerinden çekilen görüntüler
-- Kaza yerinden görüntü

( TRABZON -ÖZEL) TRABZON

- Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde freni boşalan minibüsten atlayarak kurtulan yolcular güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde bulunan TOKİ konutları içerisinde önceki gün içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada panikleyerek minibüsten atlayan yolcular güvenlik kamerasına yansıdı. Peş peşe atladıkları görülen yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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