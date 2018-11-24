Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı mahkum öldü - TEKİRDAĞ

Minibüsün çarptığı mahkum öldü - TEKİRDAĞ

- Hastaneden detay - Cesedin ambulansa konulması Minibüsün çarptığı mahkum öldü - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesindeki kazada hayatını kaybeden kişinin cezaevinden firar ettiği ileri sürüldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüsün çarptığı mahkum hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kaza Muratlı - Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ö'ye (46) K.U'nın kullandığı 59 S 0385 plakalı minibüs çarptı.Ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.M.Ö, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dolandırıcılıktan suçundan Muratlı Açık Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan M.Ö'nün sabah saatlerinde firar ettiği ileri sürüldü.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı