Minibüsün çarptığı kişi öldü - GAZİANTEP Haberi

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cihan Selçuk'un cenazesinin araca nakledilmesi - Cihan Selçuk'un fotoğrafı Gaziantep 'te minibüsün çarptığı kişi öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs, merkez Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahalesi'ndeki genel nokta kavşağından yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan Selçuk'a (30) çarptı.Ağır yaralanan Selçuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Selçuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.