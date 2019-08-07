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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı kadın öldü - ZONGULDAK

Minibüsün çarptığı kadın öldü - ZONGULDAK

- Yaralıya müdahale edilmesinden detaylar Zonguldak 'ta minibüsün çarptığı yaya öldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nde yolun karşısına geçen Gülser Güney'e (69), A.A'nın kullandığı 67 M 0231 plakalı yolcu minibüsü çarptı.Çarpmanın etkisiyle minibüsün altında kalan Güney, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Ülser Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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