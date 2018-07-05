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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı çocuk öldü - MUĞLA Video

Minibüsün çarptığı çocuk öldü - MUĞLA Video

- Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak'ta kaza yeri - Ağır yaralanan çocuğun sağlık ekiplerince ambulansa kaldırılması - Ölen çocuğun annesinin oğlunu teskin etmesi - Ölen çocuğun sedyedeki görüntüsüMinibüsün çarptığı çocuk öldü - Bodrum'daki kazada yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuğun, sedyeyle ambulansa bindirildiği sırada ağlayan annesine, "Anne üzülme, korkma, benim bir şeyim yok" dediği anlar kameraya yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki çocuk öldü.Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak'ta, Ceyhun B'nin kullandığı 34 BC 5230 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı'na (6) çarptı.Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Odabaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Odabaşı'nın ölümü, ailesi ve yakınlarına büyük üzüntü yaşattı. Olayın ardından minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.Öte yandan küçük çocuğun kaza yerinde sedyeyle ambulansa bindirildiği sırada ağlayan annesine, "Anne üzülme, korkma, benim bir şeyim yok." dediği anlar da kameraya yansıdı.

Polis Trafik Kazası Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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