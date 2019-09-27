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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı - GAZİANTEP

Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı - GAZİANTEP

- Minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı - Kazanın meydana geldiği yol - Kaza yapan araç - Polislerin kazayla ilgili çalışmaları Gaziantep 'te minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nda Sait Ş. yönetimindeki 27 ACC 522 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki D.Y'ye çarptı.Kazada ağır yaralanan D.Y. 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.D.Y, ilk müdahalenin ardından Gaziantep 'e sevk edildi

İlk Müdahale 

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