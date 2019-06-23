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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

Otopsi merkezi

Minibüs Şoförü Polis Hastane Cenaze 

-Gülçin Aslan'ın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 9 yaşındaki Gülçin Aslan, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey İlçesi’ne bağlı Barak Mahallesi’nde dün ikindi vakitlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4’üncü sınıf öğrencisi Gülçin Aslan’a, yolun karşısına geçtiği sırada Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Aslan’ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Aslan’ın ölümüne yol açan minibüs şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
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