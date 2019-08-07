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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti

Minibüsün altına kalan kadın hayatını kaybetti

KADINA KALP MASAJI YAPILMASI

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Yolcu Taşımacılığı Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSA TAŞINMASI
-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ
-MİNİBÜSTEN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARIN YARDIMI

( ZONGULDAK )- Minibüsün altına kalan kadının imdadına vatandaşlar yetişti ZONGULDAK

- Zonguldak’ta kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı. . Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta yolcu taşımacılığı yapan 67 M 231 plakalı minibüs sürücüsü kent merkezinde belediye otobüs durakları önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Gülser Güney’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Minibüsün altına kalan kadının imdadına vatandaşlar koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kadına olay yerinde kalp masajı yapıldı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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