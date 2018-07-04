Minibüsü sıkışmaktan vatandaşlar kurtardı

-10'dan fazla vatandaşın minibüse binip ağırlık oluşturmalarıyla minibüsün çıkartılması



( AMASYA -ÖZEL) AMASYA



- Amasya’da bir kapalı otoparkın çıkışında sıkışacağı görülen minibüsü içine binip ağırlık yapan vatandaşlar kurtardı. Şehir merkezinde girdiği bir kapalı otoparkın çıkış kısmından geçmek üzere olan minibüsün sürücüsü tavanın otoparkın çıkış kapısının üstüne sürteceğini fark etti. Bunun üzerine önce lastiklerin havasını indiren sürücü sonrasında da çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bir anda çok sayıda vatandaş minibüsün içine binerek sürtünmeden çıkarılmasını sağladı. Kurtarma operasyonunun ardından 10 vatandaşın minibüsün içinden inip gündelik yaşamına devam ettiği o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

