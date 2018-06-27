Minibüsten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - BARTIN
- Zanlıların minibüsün kapısını zorlayarak minibüsün içerisine girmesinden görüntüMinibüsten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıBARTIN (AA) - Bartın 'da park halindeki minibüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Kemer Köprü Mahallesinde park halindeki toplu taşıma aracından bir miktar bozuk para çalındı.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonucu kimlikleri tespit edilen D.T. ve C.T. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların midibüsün kapısını zorlayarak içeri girmesi yer alıyor.