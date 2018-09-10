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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüsten 40 saniyede 100 lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı

Minibüsten 40 saniyede 100 lira çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı

Şahsın bozuk paraları yaklaşık 37 saniyede cebine koyması

( KONYA ) KONYA

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Şüpheli Araç Şehir İçi 


- Konya'nın Ereğli ilçesinde şehir içi minibüsünden bozuk para çalan şüpheli araç içindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Ereğli ilçesi otogar minibüs bekleme peronunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osman Soylu’ya ait 42 YM 026 plakalı minibüse binen genç önce etrafı kontrol ederek araç içinde bulunan bozuk para kutusuna yöneldi. Bir kaç kez kutu içindeki bozuk paraları cebine atan şüpheli araç içindeki güvenlik kameranın kendisini çektiğinden habersiz olarak etrafı gözetlemeye devam etti. Yaklaşık 30 saniyede tüm paraları alan şahıs daha sonra araçtan inerek kayıplara karıştı. Bozuk paraların yerinde olmadığını gören araç sahibi Osman Soylu ise "Kameraları incelediğimde olayın yaşandığını gördüm. Kutuda yaklaşık 100 lira vardı. Şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖS-MB-
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