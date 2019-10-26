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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi İzle

Minibüste uyuşturucu içti, krize girdi İzle

krize giren gencin hastaneye getirilmesinden görüntüler

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Uyuşturucu Krizi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-hastaneden görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da iddiaya göre minibüste uyuşturucu içen bir genç yolcuların arasında kriz geçirdi. Yolcuların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Olay Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde minibüse binen Adem A. (27) isimli bir genç minibüste en arka koltukta uyuşturucu içti. Yaklaşık 10 dakika sonra yere düşüp kriz geçiren gence minibüsteki diğer yolcular yardım etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iddiaya göre uyuşturucu krizine giren genci Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise minibüs şoförünün ifadesini alarak olay yerini inceledi. Öte yandan hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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