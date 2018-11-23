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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Minibüste bayılanı kadını kahraman şoförün hastaneye yetiştirme mücadelesi kamerada

Minibüste bayılanı kadını kahraman şoförün hastaneye yetiştirme mücadelesi kamerada

Kadının bayılması

İlk Müdahale Minibüs Şoförü Güvenlik Kamerası Kahraman Şoför Direksiyon 

-Kadına ilk müdahalenin yapılması
-Şoförün aracı hastaneye sürmesi
-Kadının hastaneye teslim edilmesi
-Şoför Gökhan Kurnaz’ın o anları anlatması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Minibüste bayılan kadını kahraman şoför hastaneye yetiştirdi- Kahraman şoför Gökhan Kurnaz o anları anlattı- Kahraman şoförün bayılan kadını hastaneye yetiştirme çabası kamerada İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te seyir halindeki minibüste bir kadın yolcu baygınlık geçirince, kahraman şoför güzergah değiştirerek hızlı bir şekilde en yakın hastaneye sürdü. Yaşanan o anlar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında Pendik’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pendik-Kavakpınar hattında çalışan bir minibüse 4 kadın binerek yolculuk yapmaya başladı.
Seyir halinde bulunan minibüs Kaynarca durağına yaklaştığı sırada yolculardan bir tanesi baygınlık geçirdi. Durağa yanaştığı sırada yanında oturan diğer yolcu kadının baygınlık geçirdiğini fark edince yardım istedi. Kendinden geçen kadını minibüsteki diğer yolcular su ile ayıltmaya çalıştı. Kahraman şoför güzergah değiştirip minibüsü hastaneye sürdü Arkadan gelen sesler üzerine durumu fark eden şoförü Gökhan Kurnaz, ilk olarak aşağıya inip kadına müdahale etti. Kadının ayılmaması üzerine Kurnaz, direksiyon başına geçerek 4’lüleri yakıp güzergah değiştirerek hastaneye gitmeye çalıştı. Trafiği açarak kadını hastaneye yetiştiren kahraman şoför daha sonra, tekrar güzergahına dönerek işine devam etti. “4’lüleri yakarak trafiği açıp hastaneye yetiştirmeye çalıştım” Minibüsünde bayılan kadını hastaneye yetiştiren kahraman şoförü Gökhan Kurnaz, “Olay günü ben Pendik Kavakpınar Hattında çalışırken, bu bayan 4 arkadaş benim arabama bindiler. Biz Kaynarca üst geçide yolcu almak için yanaştığımı sırada bayanın arkadan gelen sesler üzerine fenalaştığını gördüm. Daha sonra 4’lüleri yakıp acil bir şekilde indim, trafiği de açarak en yakın bir hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Oraya götürdüm. Ondan sonra zaten hastaneden sedye istedik, gerekli memur arkadaşlar bizimle ilgilendiler. Bayılan kadını hastaneye yetiştirme çabası kamerada Kahraman şoförün baygınlık geçiren kadını hastaneye götürdüğü o anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının bayılması üzerine diğer yolcuların müdahale ettiği, minibüs şoförünün ise baktıktan sonra hızlı bir şekilde hastaneye aracı sürdüğü görülüyor.
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