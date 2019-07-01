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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı - YALOVA

Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı - YALOVA

- Minibüste kameraların kaydettiği hırsızlık anı - Zanlının Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılışı Minibüslerde yankesicilik yapan zanlı yakalandı - Yalova 'da bindiği minibüslerde özellikle yaşlıların paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı - Yankesicilik anı ise minibüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildiYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde minibüslerde yankesicilik yöntemiyle para çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Minibüslerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.K'nin farklı tarihlerde 4 kez yankesicilik yaptığını belirlerdi.Polis ekipleri, vatandaşların 3 bin 280 lirasını çaldığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.Özellikle yaşlıları hedef alan zanlının, elindeki bozuk parayı düşürüp eğildiği sırada cüzdanı çalma anı minibüs içi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcu Taşımacılığı Akalan Kamera Hırsız Cüzdan 

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