Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - BALIKESİR

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - BALIKESİR

- Olay yerinden detaylar Balıkesir 'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Karesi ilçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Vedat A. idaresindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi, sürücülerin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ve Kepsut Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı