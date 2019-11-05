Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüsle kız kaçıran şahısların özel halk otobüsüyle kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı Haberi

Minibüsle kız kaçıran şahısların özel halk otobüsüyle kovalandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı Haberi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Kızı ormanlık alana kaçırıp çantasını ve telefonunu gasp etmişler- Şahısların elinden kaçan kız polise gidip durumu bildirdi İSTANBUL

Adli Kontrol Polis Merkezi Halk Otobüsü Kaçırılma Otobüs Şoförü 


- Sancaktepe’de genç bir kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasına tanık olan özel halk otobüsü şoförü, kızı kurtarmak için minibüsü kilometrelerce takip etmiş, ardından minibüsün önünü keserek kızı kurtarmak için minibüse saldırmışlardı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kızın iş yerinden arkadaşı Recep Ç. ve bir şahıs tarafından kaçırılıp ormanlık alana götürüldüğü, çantası ve telefonun gasp edildiği öğrenildi. Ayrıca Tuğba Y.’nin oradan kendi imkanlarıyla kaçarak durumu polise bildirmesiyle şahısların yakalandığı öğrenildi. Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı’ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli’ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Kızın kaçırıldığı minibüs olay yerinden kaçarken, Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre, Tuğba Y. isimli kadının, iş yerinden arkadaşı olan Recep Ç. ve beraberindeki Serdar G. isimli şahıslar tarafından minibüse zorla bindirilerek ormanlık alana kaçırıldığı, şahısların genç kızın çantasını ve telefonunu gasp ettiği öğrenildi. Tuğba Y. şahısların elinden kaçarak polis merkezine gidip durumu polise bildirdi. Polis, şahısları gasp ettikleri eşyalarla birlikte yakaladı. Recep Ç. isimli şahsın 3 adet kasten yaralama,1 adet taksirli yaralama ve 1 adet 6136 SKM suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı