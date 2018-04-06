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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

KAZA YERİ GÖRÜNTÜ

Çarpışan Traktör 

-KAZA YAPAN ARAÇLAR
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsün çarptığı traktör ikiye bölündü, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu’dan Malkara istikametine seyreden İlhan Arkan (50) yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüs, Sarnıç Mahallesi’ne doğru ilerleyen İlyas Savaşal (70) yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, minibüs ise şarampole devrildi. Yaralanan traktör şoförü İlyas Savaşal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası 1 saat trafiğe kapatılan Hayrabolu-Malkara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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