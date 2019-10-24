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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Minibüsle beton mikseri çarpıştı: 3 yaralı

Genel görüntü

İlk Müdahale Hastane Beton Mikseri Devlet Hastanesi 

-Olay yerinde görüntü
-Kazaya karışan minibüsten görüntü
-Ambulans ve itfaiyeden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle yolu ile çevre yolunun birleştiği noktada meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Erol İşözü (35), Saime Onma (50) ve E.K. isimli çocuk yaralandı. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardında yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Saime Onma ve E.K.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenirken, Erol İşözü’nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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