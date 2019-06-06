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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı

Minibüse takılı römork fırladı: 5 yaralı

Fırlayan römork

Polis Tarım Polis Ekipleri 

-Römorkun çarptığı refüj
-Kaza yerinden genel ve detay görüntü
-Römorkun takılı olduğu minibüs
-Minibüsten detay
-Hastanenin dış görüntüsü

( ADANA )- Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römork yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı ADANA

- Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüse takılı römorkun yerinden çıkması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Karataş Bulvarı Havutlu Mahallesinde meydana geldi. İsmail K. minibüsün arkasına taktığı römorka tarım işçilerini bindirerek tarladan Karataş Bulvarı'ndan Adana'ya doğru yola çıktı. İsmail K. Havutlu Mahallesi yakınlarına geldiği sırada römork minibüse bağlı olduğu yerden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride fırladı. Römorkun fırlamasıyla birlikte içinde bulunan Suriye uyruklu tarım işçileri de yola savrularak yaralandı. Yaralanan 5 kişiden 4'ü minibüsle Adana Şehir Hastanesine götürülürken, 1 yaralı ise ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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