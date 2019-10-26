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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada Haberi

Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada Haberi

-Polisin evlere giriş anına ilişkin görüntüler

Polis Kamerası Minibüsçü Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Korsan Taksiciler 

--Polislerin adreslerde buldukları silahlar ve fişekler
--Detaylar

( İSTANBUL ) -- 3 kişinin öldüğü kavgaya karışan 9 şüpheli yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy’de minibüsçüler ile korsan taksiciler arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya da karıştığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç örgütüne yapılan operasyonu anı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında şüpheliler G.K.,A.Y., B.K., K.K., S.K., S.İ.Ç., S.E., M.Ç.ve H.S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 9 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 139 adet fişek, 1 ruhsatsız 1 kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek ile 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin geçtiğimiz aylarda Arnavutköy’de korsan taksiciler ile minibüsçüler 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 12 kişinin tutuklandığı kavgaya karıştıkları belirlendi. Öte yandan suç örgütüne yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. (YM- ÖY-
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