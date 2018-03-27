Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Minibüsçülerden Mehmetçik'e anlamlı destek Haberi

Minibüsçülerden Mehmetçik'e anlamlı destek Haberi

Minibüslerden detaylar

Ayetler Şehit Baros Kooperatif Minibüsçü 

-Şoförlerin konuşması
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ S.S 10 No’lu Barbaros-Kumbağ Minibüsle Otobüsle Şehir içi Yolcu Taşıma Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi mensubu olan minibüsçü esnafı, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçik’e bağışlıyor. Minibüs şoförü Selami Özçelik, kooperatif olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla Afrin’e bir operasyon yapıldı. Şanlı ordumuz hiçbir sivilin burnu kanamadan operasyonu gerçekleştirdi. 46-47 şehit verdik. Vatandaşlarımızın da bu operasyona desteklerini biliyoruz. Bazı vilayetlerimizde kurban kesenler oldu. Kazancını bağışlayanlar oldu, biz de kooperatif olarak böyle bir karar aldık. Kooperatif Başkanımız Recep Nişancı ve bizler de üyeler olarak bir istişare sonucunda bir günlük gelirimizin tamamını ordumuza bağışlama kararı aldık” dedi.
Minibüs şoförü Ufuk Küçük ise "Bugün burada göz bebeğimiz Mehmetçiğimiz için çalışıyoruz. Onlar Afrin’de savaşıyor. Biz de bugün onlar için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı