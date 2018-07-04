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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs takla attı - 4 yaralı - DİYARBAKIR

Minibüs takla attı - 4 yaralı - DİYARBAKIR



- Minibüs takla attı - Biri ağır 4 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesiMinibüs takla attı; 4 yaralıÇınar’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs takla attı, biri ağır 4 kişi yaralandı.DİYARBAKIR (AA) - Çınar ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Beşpınar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs takla attı, biri ağır 4 kişi yaralandı.Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BFL 28 plakalı minibüs Diyarbakır - Mardin yolu üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan, biri ağır 4 kişi yaralandı.Yaralılara kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır ’a sevk edildi.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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