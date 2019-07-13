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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüs takla attı 1 ölü 5 yaralı

Minibüs takla attı 1 ölü 5 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Minibüs Şoförü Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kazaya karışan minibüsten görüntü
-Ambulans ve cankur ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs takla attı. Takla atan minibüste bulunan bir kişi hayatını kaybetti beş kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Feke Karayolu Sırelif mevkiinde meydana geldi. Feke ilçesinden bir inşaatta çalıştığı iddia adilen Yusuf Çankaya yönetimindeki 01 BR 302 plakalı minibüs havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Minibüste bulunan şoför Yılmaz Çankaya, minibüste yolculuk eden Osman Kocaman(49) , Abdullah Kocaman, Selim İlhan (57) ve Osman Koray (51) yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Osman Kocaman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
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