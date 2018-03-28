Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası - KIRKLARELİ

Minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası - KIRKLARELİ

- Minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası - Kaza yerinden genel ve detay görüntüler - Minibüs sürücü Musa B'nin ambulansa alınmasıMinibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiası - Kırklareli 'nde kaza yapan şehir içi yolcu minibüsü şoförünün uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla incelenmek üzere saç ve kan örneği alındıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde kaza yapan şehir içi yolcu minibüsü sürücüsünün uyuşturucu kullandığı iddiasıyla incelenmek üzere saç ve kan örneği alındı.Alınan bilgiye göre, yolcularını bıraktıktan sonra durağa dönen Musa B. yönetimindeki 39 AB 565 plakalı yolcu minibüsü Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptı.Haber verilmesi üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüyü Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendiği sürücü Musa B'nin 2 yıl önce uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaştı.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Musa B'nin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla saç ve kan örneği alındı.Alınan saç ve kan örneği incelenmek üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi.Sürücü Musa B. tedavisinin sürdüğü hastaneden kaçmak istersen polis ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu Madde Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Polis Ekipleri Şehir İçi 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı