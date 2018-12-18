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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Minibüs su kanalına uçtu: 1 yaralı

Minibüs su kanalına uçtu: 1 yaralı

kaza yerinde görüntüler

Polis Köprülü Su Kanalı Şahit Direksiyon 

-yaralının araç üzerindeki görüntüsü
-müdahale ve detaylar ile muhtar rop var

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs su kanalına düşerek yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, imdadına arkasından gelen muhtar yetişti. Kaza, Bursa Ankara yolunda Hikmet Şahin köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Özkan S. idaresindeki 16 PT 150 plakalı kapalı minibüs, ana yoldan İnegöl'e girdiğisırada yağmurla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma çarparak köprünün altındaki yolda bulunan su kanalına düşerek yan yattı. Kaza yapan aracın arkasında bulunan Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar hemen sürücünün yardımına koştu. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, çağrılan sağlık görevlilerinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya şahit olan Hasan Ayar, "Hemen benim önümdeydi. Virajlı yola hızlı girince yağışla birlikte kaygınlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Hemen aracımı durdurup yardımına koştum. Sürücüyü çıkardım. Daha sonra polis arkadaşlar ile sağlık görevlileri geldi. Yaralının sağlık durumu iyi" diye konuştu.

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