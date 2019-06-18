Minibüs şoföründen örnek davranış...Minibüsünde bulunduğu 20 bin liralık altını sahibine teslim etti

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-Altınların teslimi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de geçtiğimiz Pazar günü 20 bin liralık altınını minibüste unutan kadını, minibüs sürücüsü çantadan “halı yıkamacı” kartından bularak teslim etti. Minibüsçü örnek davranışı herkesin takdirini topladı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Pazar Günü Küçükçekmece minibüsünde yaşandı. Halkalı’da bir yakının cenazesine katılan Ayten Ocak, çantasına bulunan 13 cumhuriyet altınını ve bir miktar parasını Sezgin Yavuz’un kullandığı minibüste unuttu. Yavuz, yolcular indikten sonra minibüsü kontrol ettiğinde çantayı fark etti. Çantanın sahibine ulaştırmak için açan Yavuz içerisinde bulunan halı yıkamacıya ait kartının üzerindeki numarayı aradı. Halı yıkamacı vasıtasıyla Yavuz, çantanın sahibi Ayten Ocak’a ulaştı. İkili bugün Halkalı Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda bir araya geldi. Yavuz, çantayı ve içindeki bir miktar parayla birlikte altınları Ocak’a teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Halkalı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Yılmaz, odasına bağlı minibüs sürücüsünün davranışından dolayı gururlandıklarını ifade ederek, oda adına Yavuz’a 2 adet kış lastiği hediye ettiklerini söyledi.



Yaşanan olayı anlatan Yavuz ise son durakta durağa gelince çantayı fark ettiklerini ifade ederek, “Son durağa geldikten sonra aracın içine baktığım zaman çantayı fark ettim. Çantayı bulduktan sonra içinde bir miktar para buldum. Daha sonra son durağı gidince altınları bulduktan sonrada bir de yıkamacı kartını gördüm. Daha sonra yıkamacı kartı ile sahiplerine ulaştım. Onunla irtibata geçtik. Onlarda yardımcı oldular şimdi de odamız da buluştuk takdim edeceğim kendilerine” dedi.

Altınlarını minibüste unutan Ayten Ocak ise cenaze nedeniyle dalgın olduğunu altınlarını unuttuktan sonra bulup kendisine teslim eden minibüs sürücüsüne teşekkür ettiğini ifade etti.



