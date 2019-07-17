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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs şoförü terörü bitmek bilmiyor... 'Üstüme çıktın' diyen taksiciye minibüs şoförünün tekme attığı anlar kamerada

Minibüs şoförü terörü bitmek bilmiyor... 'Üstüme çıktın' diyen taksiciye minibüs şoförünün tekme attığı anlar kamerada

-Kask kamerası-

Minibüs Şoförü Sarılar Kamera Direksiyon 

-Taksicinin sağa kırması
-Minibüs şoförünün korna basması
-Taksicinin ifadeleri
-Şoförün araçtan inip taksiye koşması
-Taksiciyi darp etmesi
-Küfürler savurması
-Vatandaşların araya girmesi
-Tarafların ayrılması

( İSTANBUL - ÖZEL) Minibüs şoförü terörü bitmek bilmiyor... "Üstüme çıktın" diyen taksiciye minibüs şoförünün tekme attığı anlar kamerada- Minibüsçü küfür ettiğini düşündüğü taksiciyi tekme tokat dövdü- Şişli'de minibüs şoförü “üstüme çıktın” diyen taksiciye saldırdı İSTANBUL

- Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin “üstüme çıktın” sözünü küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga anı kask kamerasına yansıdı. Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TBK 77 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağ şeride geçmek istedi. O esnada sağ şeritten süratli bir şekilde seyreden minibüs şoförü, önüne kıran taksiciyi korna basarak uyardı. Bunun üzerine sol şeride geri dönen taksici, “üstüme çıktın” diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksicinin tepkisini küfür olarak anlayan minibüs şoförü, yolcu dolu aracını yol ortasında inerek taksicinin üstüne yürüdü. Taksici tekme ve tokatlarla darp etti Taksici adamın koşarak üstüne geldiğini görünce camı kapatarak kapıları kilitlemek istedi. Ancak minibüs şoförü kapıyı açarak taksiciye saldırmaya başladı.
Birkaç tekme ve tokat atarak taksiciyi darp eden şahıs, sürücünün “küfür etmedim” demesine rağmen bir türlü sakinleşmedi. Öfkeden deliye dönen ve küfürler savuran minibüs şoförünü çevredeki vatandaşlar sarılarak uzaklaştırdı. Olayın ardından minibüs şoförü aracına binerek uzaklaştı. Korku dolu anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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