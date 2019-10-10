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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs şoförü aracında ölü bulundu - ANTALYA

Minibüs şoförü aracında ölü bulundu - ANTALYA

- Park halindeki minibüste ölü bulunan sürücü - Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları - Çevredeki vatandaşlardan görüntülerMinibüs şoförü aracında ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da bir minibüs şoförü aracında ölü bulundu.Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokak'ta, bir turizm firmasına ait park halindeki 07 FSM 29 plakalı minibüsten kötü kokular geldiğini ve hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yusuf C. (46) olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay yeri inceleme ekipleri, Yusuf C.'nin vücudunda şırınga izi ve cesedin yanında boş enjektör buldu.Aracın plakasından ulaşılan tur şirketi sahipleri, firmada şoför olarak çalışan Yusuf C.'nin 2 gündür kayıp olduğunu, kayıp başvurusunda bulunduklarını belirtti.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Minibüs Şoförü Polis Olay Yeri İnceleme Urus Polis Ekipleri 

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