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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs seyir halindeyken alev aldı

Minibüs seyir halindeyken alev aldı

- Aracın yanması ve söndürülmesi

( BURSA ) BURSA

Yangın Tüpü Elektrik Kontağı 


- Bursa’da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı. Akşam saatlerinde Bursa-İstanbul yolunun Ovaakça mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi. (HG-MŞ)
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