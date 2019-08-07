Minibüs seyir halindeyken alev aldı



- Bursa’da seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı. Akşam saatlerinde Bursa-İstanbul yolunun Ovaakça mevkiinde seyir halinde giden minibüs bir anda alev aldı. Minibüs şöförünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı örenildi. (HG-MŞ)

