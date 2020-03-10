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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Kaza görüntüleri

Direksiyon 

-Olay yerinden görüntüler
-yaralılardan görüntü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyasköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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