Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 52 FF 039 plakalı minibüs, İlyasköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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