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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı - KOCAELİ

Minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı - KOCAELİ

- Kaza alanından görüntüler - Kaza yapan araçlaran görüntüler - Polis ekiplerinden detay - Yaralıların ambulansa alınması - Görgü tanığının kazayı anlatması - Çekici iel araçların olay yerinden kaldırılması Kocaeli 'de minibüs otomobile çarptı: 3 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde minibüsün dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde dönüş yapmak isteyen Bayram Altun idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobile, İlknur Kamış'ın kullandığı 41 NN 255 plakalı minibüs çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.Kazada, minibüs sürücüsü Kamış ve minibüsteki İlkay Kamış ile otomobildeki Nurten Ünlübaş yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza nedeniyle caddedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İlk Müdahale İlkay Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Trol 

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