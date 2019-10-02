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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs önce yaya geçidindeki yaşlı adama sonra refüje çarptı: 1'i ağır 3 yaralı İzle

Minibüs önce yaya geçidindeki yaşlı adama sonra refüje çarptı: 1'i ağır 3 yaralı İzle

Olay yeri

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Yaşlı Adam Yaya Geçidi 

-Ambulans görüntüsü
-Dolmuş çekici ile götürülürken
-Trafik polisleri
-Yaya geçidi
-Detaylar
-Olay sonrası yaşlı adamın ve minibüsün fotosu

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir dolmuşun yaya geçidinde çarptığı 83 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı. Refüje çarparak durabilen dolmuştaki yolculardan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem V. idaresindeki 71 K 0053 plakalı dolmuş, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu yaya geçidinden karşı kaldırıma geçen Hüseyin Öztürk'e (83) çarptı. Refüje çarparak duran dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 83 yaşındaki yaşlı adamın durumu ağır olurken, yolcularında genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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