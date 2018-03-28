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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs menfeze uçtu: 2 yaralı

Minibüs menfeze uçtu: 2 yaralı

Olay yerinden detay

Kırım Direksiyon 

-Yaralılara müdahale
-Araçtan görüntü
-Yaralının taşınması

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüsün menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ilgaz istikametine giden Hasan A. idaresindeki 55 KT 227 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 karayolu yanındaki menfeze uçtu. Kazada sürücü Hasan A. ve minibüste yolcu olarak Raşit A. yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Tosya Belediyesi kaza kırım kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıları araç içinden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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