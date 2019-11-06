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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı - AĞRI Video

Minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı - AĞRI Video

- Yaralıların tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesi - Hastanenin acil servis önü Ağrı 'da minibüs ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralıAĞRI (AA) - Ağrı 'da bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Kentin Patnos ilçesindeki bir cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret edenlerin yer aldığı Şah İsmail Abuşu idaresindeki 70 AAC 310 plakalı minibüs, Ağrı - Iğdır kara yolunun Murat köyü mevkisinde Türkmen Kalpan yönetimindeki 04 BA 126 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.Kazada, minibüsteki Hacı Ali Tekik olay yerinde hayatını kaybetti, her iki sürücünün yanı sıra minibüsteki 16 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Olay sebebiyle kara yolunda aksayan trafik, araçların ekiplerce bulunduğu yerden çekilmesinin ardından normale döndü.Minibüsteki kişilerin Patnos'taki cezaevinde bulunan yakınlarını ziyaret ettikten sonra Iğdır'a dönmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Acil Servis Hastane 

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