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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı Haberi

Minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı Haberi

- Yakınların sakinleştirilmesi

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri İşçi Minibüsü 

-- Yaralıların Hastaneye getirilmesi
-- Kaza yerinden görüntü
-- Yaralılardan görüntü
-- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinden görüntü
-- Yaralıların ambulanslara taşınması
-- Kazaya karışan araçlardan görüntü
-- Detaylar

( NEVŞEHİR - 3) NEVŞEHİR

- Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırla 50 ZB 455 plakalı işçi minibüsünün çarpışması sonrasında minibüs tarlaya uçtu. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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