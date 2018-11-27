Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

kaza yapan araçlardan görüntü

Hastane Tahkikat Bild Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-yaralılardan görüntü
-olay yerinden detaylar
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Nilüfer ilçesi Kültür mahallesi Kumova sokakta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine bağlı çalışan minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada minibüste ve otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan yolcular olay yerine sevk edilen ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilirken kazada araç içinde sıkışan vatandaşları kurtarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı