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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - ADIYAMAN

- Minibüs ile otomobil çarpıştı - Kaza yeri - Kaza yapan araçlarADIYAMAN - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Ömer Kaya idaresindeki 02 M 4018 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde karşı yönden gelen Mehmet Dede idaresindeki 02 KK 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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