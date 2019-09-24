Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza alanından görüntü - İtfaiyenin kurtarma çalışmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Üçgen Köprülü Kavşak'ta H.T. idaresindeki 20 M 0461 plakalı içinde yolcu bulunmayan minibüs ile aynı yönde giden Y.B. yönetimindeki 48 VH 484 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.Y.B'nin yanı sıra minibüs sürücüsü H.T de yaralandı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

İlgili Foto Galeriler
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı