Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza alanından görüntü - İtfaiyenin kurtarma çalışmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Üçgen Köprülü Kavşak'ta H.T. idaresindeki 20 M 0461 plakalı içinde yolcu bulunmayan minibüs ile aynı yönde giden Y.B. yönetimindeki 48 VH 484 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.Y.B'nin yanı sıra minibüs sürücüsü H.T de yaralandı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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