Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - GAZİANTEP
- Gaziantep 'te minibüs ile otomobil çarpıştı - 2 ölü, 8 yaralı - Kaza yapan araçlardan detaylar - Araçların çekiciyle kaldırlılaması Gaziantep 'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs Gaziantep - Adana otobanının 5. kilometresindeki acil çıkış dönemecinde çarpıştı.Kazada, kimlikleri tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.