Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

olay yerinde sağlı ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-kaza yapan araçlardan detay
-polis ekiplerinin inceleme yapması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza,merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0130 plakalı minibüs 23 P 0778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı