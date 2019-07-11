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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

-kaza anı güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

--kazanın ardından yaralılara yapılan müdahale
--kaza yerinden detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otogar istikametinden Antbirlik istikametine seyir halindeki İsmail Yaşar’ın kullandığı 07 LSB 18 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 5062 sokaktan Sorgun Bulvarına çıkan ve yolun ortasında duran Bayram Gül’ün kullandığı 19 DZ 579 plakalı ticari araca çarptı. Kazada motosikletten savrularak yerde sürüklenen ve başını asfalta çarpan motosiklet sürücüsü İsmail Yaşar başındaki kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklette yolcu olarak bulunan ve kaskı olmayan Murat Rüzgar yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer taraftan kaza anı olay yerinin yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (ak)
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